Экономист назвал главных выгодополучателей от запрета «Большой семерки» на экспорт в РФ

Вводу полного запрета стран «Большой семерки» на экспорт товаров в Россию будут рады в Китае и Индии, заявил в беседе с ФАН кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак. Он подчеркнул, что прибегая к таким радикальным мерам, Евросоюз заметно подорвет свою и без того ослабленную экономику, поскольку российский рынок невозможно списать со счетов.

«Запрет «Большой семерки» на экспорт в РФ принесет большую радость Китаю и Индии. А также остальным нашим партнерам по БРИКС — вроде Бразилии и ЮАР, а также Ирану, ОАЭ, Саудовской Аравии и многим другим. Все эти страны наверняка скажут большое спасибо «Большой семерке» за их безумные идеи. Как только западные компании уходят с нашего рынка, их место тут же занимают конкуренты из дружественных России стран», — пояснил Дудчак.

Запрет на экспорт наукоемкой и высокотехнологичной продукции, по его словам, также не принесет удовольствия авторам рестрикций, поскольку сегодня Россия сама имеет многие важные технологии.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле самым тщательным образом отслеживают ситуацию с введением «Большой семеркой» и странами Запада новых ограничений в отношении РФ. Он отметил, что РФ адаптируется и развивается в режиме новых условий, а также учитывает все те опасности, которые скрываются за помыслами оппонентов.