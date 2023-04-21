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Немецкая Continental подписала соглашение с S8 Capital о продаже завода шин в Калуге

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Немецкая компания Continental, владеющая заводом шин в Калуге, подписала соглашение о продаже своей доли российской «Промышленные активы С8». Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на отчетность «Континентал Тайрс Рус».

Continental Global Holding Netherlands B.V, владеющая заводом и дистрибутором шин в РФ, подписала соглашение о продаже своей доли в торговой компании «Континентал Тайрс Рус» с АО «Промышленные активы С8». При этом соглашение было подписано в феврале. Однако на конец марта требования по закрытию сделки все еще не были выполнены.

В публикации указали, что российский офис Continental прокомментировал статус сделки тем, что компания рассматривает различные стратегии в отношении активов в России, в том числе и выход с рынка. При этом представительства компании работают в обычном режиме. В S8 Capital отказались комментировать подробности сделки, ссылаясь на конфиденциальность информации.

Эксперты рынка отметили, что новый собственник завода может получить гарантированный спрос. При этом рынок вторичной комплектации более привлекателен. В свою очередь, есть вероятность, что компания сможет заполучить и технологии производства Continental.

В середине марта газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, писала, что компания S8 Capital Армена Саркисяна выразила намерение приобрести российские активы производителя шин и автомобильной электроники Continental, включающие в себя шинный завод в Калуге.

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