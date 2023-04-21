FT: США ускорили крах доллара из-за использования мировой финансовой системы против России

Доллар постепенно приближается к своему краху, так как США решили продемонстрировать свою власть и использовали мировую финансовую систему против России. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на валютного аналитика Стивена Джена.

«Американский доллар потерпел сокрушительный крах в качестве резервной валюты, и этот процесс ускорился после того, как Вашингтон решил продемонстрировать свою власть над основанной на долларе мировой финансовой системой и использовать ее против России», — отметил Джен.

По его словам, доля доллара среди официальных мировых резервных валют сократилась с 73% в 2001 году до 55% в 2021 году. При этом в 2022 году этот показатель уменьшился уже до 47%. То есть доллар стал терять статус резервной мировой валюты куда быстрее, чем предсказывалось ранее.

Он добавил, что на данный момент могущество доллара сохраняется, так как эта валюта удобна и чаще всего используется в мировых финансах и торговле. Однако властям США не стоит успокаиваться и заниматься самовнушением, что доллар всегда будет на пьедестале. Вашингтону стоит не совершать крупных ошибок и больше уделить времени самоанализу, чтобы избежать значительного ослабления влияния доллара в мире.

9 апреля Project Syndicate писал, что Китай достиг серьезного прогресса по укреплению юаня. Поэтому есть вероятность того, что в будущем юань обгонит доллар и станет мировой резервной валютой.