РБК: закрытие счетов в Bank of Cyprus затронет 4 тыс. россиян

Руководство крупнейший банка Кипра — Bank of Cyprus — предупредило о закрытии счетов 4 тыс. россиян. Мера затронет тех клиентов, которые не являются резидентами стран Евросоюза (ЕС), и будет обусловлена санкционными рисками, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее заявление кредитной организации.

Подобное решение руководство банка приняло после того, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) приостановила членство России в группе. Это произошло 24 февраля 2023 года в связи с принятой резолюцией Генассамблеи ООН, требующей, чтобы Россия «полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины». На этом фоне хранить депозиты граждан РФ стало рискованно, уточнил представитель банка.

«Bank of Cyprus уведомил 4000 клиентов, имеющих российский паспорт и не являющихся резидентами стран ЕС, о том, что их счета будут закрыты в соответствии с политикой принятия клиентов и соответствующей склонностью к риску», — заявили в кредитной организации.

В то же время закрытие счетов не приведет к массовому оттоку клиентов банка. По состоянию на конец прошлого года, граждане России и Белоруссии составляли незначительную часть финансового портфеля кредитной организации, пояснили в Bank of Cyprus.

«Депозиты на счетах этих 4 тыс. клиентов составляют менее 0,5% от общего объема депозитов Bank of Cyprus. Всего по состоянию на 31 декабря 2022 года только 3% депозитов в Bank of Cyprus принадлежали клиентам из России и Белоруссии», — заключил представитель банка.

15 апреля радиостанция Business FM сообщила, что менеджеры Bank of Cyprus начали рассылать россиянам уведомления о закрытии счетов. При этом на осуществление данной процедуры дается два месяца. Как отмечалось, соответствующие предупреждения получили налоговые резиденты России, а также граждане, которые имеют доход от санкционного бизнеса в РФ.