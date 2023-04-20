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Евросоюз вывез с Украины по суше 57 млн тонн агропродукции общей стоимостью €25 млрд

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Igor Tkachenko/Reuters

С марта 2022 года страны Евросоюза (ЕС) вывезли с Украины аграрной продукции общей стоимостью €25 млрд. Речь идет о 57 млн тонн агропродукции, приводит слова представителя Еврокомиссии (ЕК) Мириам Гарсии Феррер ТАСС.

«По линиям солидарности ЕС вывез 57 млн тонн аграрной продукции, за которую украинские производители и операторы получили порядка €25 млрд», — заявила Феррер.

При этом за последнее время ряд восточноевропейских стран, включая Польшу и Венгрию, заявили о намерении запретить ввоз украинского зерна на свою территорию. Причиной стало требование местных фермеров и аграриев, которые несут убытки из-за наплыва украинской продовольственной продукции на местные рынки. Однако речь идет о временном, а не постоянном запрете. Меры вступят в силу с 22 апреля текущего года.

19 апреля Министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая заявил, что Еврокомиссия (ЕК) попросила Польшу, Венгрию, Болгарию и Словакию отменить решение о запрете импорта украинского зерна. Вице-президент ЕК уточнил, что данное решение незаконно и противоречит соглашениям об ассоциации ЕС и Украины.

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