В США арестовали гражданина Белоруссии за обход антироссийских санкций

Власти США арестовали 46-летнего гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина за обход санкций против предпринимателя Сергея Курченко и двух его компаний. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

Согласно информации Минюста, Карпушкин участвовал в схеме по закупке сталеплавильных материалов на $150 млн, нарушающей санкции США.

Уточняется, что США внесли Курченко в санкционный список в 2015 году в связи с событиями на Украине. Карпушкин участвовал в преступной схеме в течение трех лет, являясь сообщником жителя штата Флорида Джона Унсалана.

Карпушкину вменяют преступный сговор с целью обхода санкций США. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее власти США выдвинули обвинения против троих россиян в проведении информационной кампании по оказанию влияния в Соединенных Штатах в интересах России.