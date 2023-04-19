В МИД России объявили о запуске процесса дедолларизации

Заместитель главы российского Министерства иностранных дел Александр Панкин в беседе с РИА Новости заявил, что процесс дедолларизации запущен.

«Процесс пошел, это тенденция, это тренд», — указал замглавы внешнеполитического ведомства РФ.

По мнению Панкина, рано или поздно доминированию американской валюты придет конец, несмотря на то, что позиции доллара сильны в мировой экономике и подкреплены различными типами зависимостей в разных сферах.

Он заявил, что в настоящее время валюты ряда других стран становятся крепче и сильнее, а значит, вызывают больше доверия.

«Век доллара я не берусь просчитать. Но у каждой доминирующей валюты есть свой век жизни», — резюмировал Панкин.

Ранее Compact писал, что Китай создает «вторичную экономику», которая не будет зависеть от доллара и США. Поэтому всеобщая дедолларизация стала уже реальным явлением, так как проводятся сделки в местных валютах.