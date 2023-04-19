Карчаа: США продали Украине ядерное топливо для ЗАЭС на 30% дороже рыночной стоимости

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что Украина закупала у США ядерное топливо для использования на Запорожской АЭС (ЗАЭС) по цене на 30% выше рыночной. Его слова приводятся в Telegram-канале телеканала «Звезда».

Как отметил Карчаа, когда США переводили Запорожскую АЭС под свое топливо, они продали его Украине по стоимости примерно на 30% выше рыночной.

«В этой истории сколько политики, столько и бизнеса, и атомной энергетики, здесь все перемешалось», — сказал советник генерального директора «Росэнергоатома».

Ранее Ренат Карчаа заявлял, что Минэнерго США требует отказаться изучать вопросы применения на ЗАЭС ядерного топлива компании Westinghouse.

До этого эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов высказывал мнение, что предупреждение Минэнерго США о том, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) есть американские технологии и техническая информация, подлежащая контролю со стороны Вашингтона — это попытка найти юридические зацепки для дальнейших судебных тяжб с госкорпорацией «Росатом».