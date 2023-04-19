Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Карчаа: США продали Украине ядерное топливо для ЗАЭС на 30% дороже рыночной стоимости

close
100%
Reuters

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что Украина закупала у США ядерное топливо для использования на Запорожской АЭС (ЗАЭС) по цене на 30% выше рыночной. Его слова приводятся в Telegram-канале телеканала «Звезда».

Как отметил Карчаа, когда США переводили Запорожскую АЭС под свое топливо, они продали его Украине по стоимости примерно на 30% выше рыночной.

«В этой истории сколько политики, столько и бизнеса, и атомной энергетики, здесь все перемешалось», — сказал советник генерального директора «Росэнергоатома».

Ранее Ренат Карчаа заявлял, что Минэнерго США требует отказаться изучать вопросы применения на ЗАЭС ядерного топлива компании Westinghouse.

До этого эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов высказывал мнение, что предупреждение Минэнерго США о том, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) есть американские технологии и техническая информация, подлежащая контролю со стороны Вашингтона — это попытка найти юридические зацепки для дальнейших судебных тяжб с госкорпорацией «Росатом».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях