Руководство обанкротившегося швейцарского банка Credit Suisse (CS) препятствует проведению расследования исторической помощи второй по объемам капитализации кредитной организации республики нацистам во время и после Второй мировой войны. Речь идет о сокрытии ряда счетов, размещенных в CS, которые принадлежали людям, связанными с властями «Третьего Рейха» и Национал-социалистической рабочей партии Германии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующее заявление представителей Бюджетного комитета Сената США.

В 2020 году сотрудники неправительственной организации «Центр Симона Визенталя» проинформировали руководство швейцарского банка, что у них появилась новая информация о скрытых счетах, связанных с нацистами. В CS согласились провести независимое расследование, однако затем стали тормозить процесс. Сначала руководство кредитной организации отказался следовать новым указаниям по раскрытию подозрительных счетов, а затем отстранило омбудсмена Нила Барофски, осуществлявшего надзор за ходом процедуры, уточняется в статье.

«Когда дело доходит до расследования дел нацистов, справедливое правосудие требует, чтобы мы не оставили камня на камне. Credit Suisse до сих пор не соответствовал этому стандарту. Барофски был отстранен Credit Suisse от должности омбудсмена в ноябре. Хотя первоначально ему было поручено подготовить публичный отчет о своих выводах, Бюджетный комитет получил документ только после выдачи повестки в суд», — говорится в материале.

Скандал вокруг внутреннего расследования Credit Suisse произошел примерно через четверть века после того, как два крупных швейцарских банка достигли соглашения с жертвами Холокоста на общую сумму $1,25 млрд. Речь шла о возвращении кредитными организациями республики активов пережившим гитлеровский геноцид и наследникам жертв военных преступлений, чьи сбережения были разграблены нацистами и размещены в швейцарских банках во время и после Второй мировой войны, заключается в заметке.

4 апреля агентство Bloomberg сообщило, что представители Федеральной прокуратуры Швейцарии начали расследование потенциальных преступлений при слиянии UBS и Credit Suisse. Данная сделка может сократить общую численность рабочей силы на 30%, при этом в Швейцарии сократится 11 тыс. человек, а по всему миру — еще 25 тыс.