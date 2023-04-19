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Депутат Аксаков сообщил, что закон о внедрении цифрового рубля могут принять до 20 мая

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«Газета.Ru»

Госдума России примет закон о внедрении цифрового рубля до 20 мая. Об этом написал ТАСС со ссылкой на главу комитета по финансовым рынкам Анатолия Аксакова.

«Еще не согласовали все позиции. Я уверен, что в мае мы примем его [закон о цифровом рубле], уверен. После [майских] праздников займемся. Соответственно, до 20 числа примем. И пилот уже готов, поэтому — как подписывает [закон] президент, пилот можно запускать», — рассказал Анатолий Аксаков.

Законопроект о цифровом рубле сейчас прошел в Госдуме первое чтение. В Центробанке России неоднократно подчеркивали, что тестирование цифрового рубля на реальных операциях начнется только после принятия нормативной базы.

Ранее в ЦБ рассказали, что для оплаты покупок при помощи цифровых рублей необходимо считать QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж. Перевод цифровых рублей на счет другому человеку станет работать по такому же принципу, как переводят обычные рубли: через мобильное приложение своего банка, выбрать опцию перевода.

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