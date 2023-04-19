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VSN Realty: число сделок с новостройками в Москве выросло на 32% по итогам марта

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Количество сделок с новостройками на столичном рынке недвижимости увеличилось на 32% по итогам марта текущего года. Данный фактор свидетельствует о постепенном восстановлении этого сегмента, сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании VSN Realty.

«Спрос на новостройки в Москве начал восстанавливаться — по итогам марта объем сделок вырос на 32% в лотах. Суммарно было продано 252 тыс. квадратных метров жилья на сумму порядка 78,6 млрд рублей», — говорится в материале.

При этом средний бюджет сделок по итогам прошлого месяца увеличился незначительно по сравнению с февралем — всего на 1%, до 10,9 млн руб. в комфорт-сегменте и до 22,5 млн руб. в проектах бизнес-класса. В то же время средняя стоимость квадратного метра в данных нишах столичного рынка недвижимости составила 262,5 тыс. и 394 тыс. руб. соответственно, заключается в статье.

12 апреля издание РБК со ссылкой на данные ЦИАН сообщило, что программа льготной ипотеки, которая была запущена в России в пандемийный 2020 год, стала драйвером роста цен на новостройки в стране. За три года действия программы цена квадратного метра жилья на первичном рынке увеличилась на 82% и составила 141,2 тыс. руб.

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