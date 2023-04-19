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Украине грозит рекордный госдолг

Экс-премьер Украины Азаров предупредил, что госдолг может достичь $173 млрд к концу года

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предупредил, что к концу 2023 года объем госдолга страны может составить $173 млрд, что является рекордным показателем. Свои опасения он высказал в социальной сети.

«Хоть часть западной помощи поступает в форме грантов, большая часть денег от США, ЕС, других стран и организаций – это именно кредиты. И их придется рано или поздно выплачивать», — подчеркнул Азаров.

По его словам, собственные доходы украинского бюджета вчетверо ниже поступающего объема западной помощи, то есть госдолг страны составляет 300% ее доходов.

«Да, группа кредиторов предоставила Украине отсрочку по выплатам внешнего долга до 2027 г. Но «отсрочка» вовсе не означает, что долги платить не придется. С ростом долгов растут и траты Украины на обслуживание долга. В текущем году они вырастут вдвое», — отметил экс-премьер.

В период с 2002 по 2006 год Азаров дважды занимал пост министра финансов Украины, а с 2010 по 2014 был украинским премьером при президенте Владимире Януковиче.

Ранее минфин Украины сообщил, что в январе госдолг страны увеличился на $5 млрд, превысив $116 млрд.

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