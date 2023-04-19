Сбербанк полностью откажется от американских банкоматов

Сбербанк в течение нескольких лет полностью откажется от американских банкоматов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяну Галкину.

По ее словам, на начало 2022 года доля американских банков составляла 24% сети Сбербанка, а на середину апреля 2023 – менее 5%.

«Проблем с обслуживанием мы не испытываем, но эти (американские) банкоматы по мере их амортизации будем заменять и планируем полностью отказаться от них за два-три года, при необходимости сможем сделать это раньше», — отметила Галкина.

Также она добавила, что у Сбербанка нет срочной задачи поменять банкоматную сеть на российское оборудование.

«У нас нет проблем с ПО, с разработкой шаблонов новых купюр, нет проблем с технической поддержкой. Мы можем пять-шесть лет спокойно работать с существующими устройствами. Почти все банкоматы Сбера - ресайклеры. Они принимают деньги, пересчитывают, и тут же их выдают»», — отметила Галкина.

На конец 2022 года сеть Сбербанка насчитывала около 45 тыс. банкоматов. По данным ЦБ, всего парк этих устройств в России достигал 173,5 тыс. единиц, причем в четвертом квартале 2022-го их общее количество выросло впервые за два года.