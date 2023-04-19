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NYT: Россия продолжает импортировать электронные компоненты, несмотря на санкции Запада

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США и Евросоюз не смогли остановить импорт в Россию электронных компонентов электронных компонентов на миллионы долларов, которые используются в оборонной промышленности. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на документы.

По информации издания, в марте высокопоставленные европейские и американские налоговые и торговые чиновники отметили всплеск продаж чипов и других электронных компонентов в РФ через Армению, Казахстан и другие страны. Как сообщает здание, Российская Федерация получает восемь особенно чувствительных категорий чипов и другие электронные компоненты. Российская сторона использует их для производства вооружений, применяемых в рамках специальной военной операции на Украине. В частности, особенно увеличился импорт чипов из Китая, указывает NYT.

«Ограничить доступ России к чипам было непросто, и США и Европа не одержали явной победы», — говорится в публикации.

В ней также отмечается, что страны Запада поставляют Украине оружие, американские и европейские технологии используются РФ в своих интересах в рамках спецоперации.

Ранее высокопоставленный американский чиновник заявил, что Россия продолжает получать доступ к иностранным чипам и технологиям через посредников, таких как Иран.

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