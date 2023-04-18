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В Молдавии фермеры требуют ограничить ввоз зерна с Украины или выделить компенсации

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Кирилл Брага/РИА Новости

Ассоциация «Сила фермеров» в Молдавии выступила с требованием к властям государства либо выделить компенсации аграриям, либо ограничить импорт украинских зерновых и масличных культур. Об этом сообщается в социальных сетях ассоциации.

Фермеры также отметили, что решение ряда европейских стран по поводу временного запрета на ввоз украинской сельхозпродукции повышает риск увеличения притока импорта в другие страны, в том числе в Молдавию.

«В то же время позиция министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова по этому вопросу, имеющему большое значение для национального аграрного сектора, остается весьма пассивной», — подчеркивается в заявлении.

В сообщении также сказано, что аграрии выражают солидарность с фермерами Польши, Румынии и Болгарии, которые протестуют против существенного дисбаланса региональных аграрных рынков и демпинга украинского сельхозсырья.

18 апреля правящая коалиция Румынии потребовала от властей страны ввести временный запрет на поставку сельхозпродукции с Украины.

Накануне депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявлял, что если эмбарго на ввоз украинской продукции в соседние европейские страны сохранить, то Украина понесет большие потери.

До этого издание Politico сообщало, что решение Польши, Венгрии и Словакии о введении запретов на импорт украинской сельскохозяйственной продукции угрожает «хрупкой солидарности» Европейского союза в поддержке Украины.

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