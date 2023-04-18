Экономист Лобода: не стоит увлекаться «юанизацией» при международных расчетах

Международные расчеты в национальных валютах набирают все большую популярность. Это касается и сделок России с китайскими партнерами в юанях, однако всерьез увлекаться «юанизацией» не стоит. Такое мнение в беседе с ФАН выразил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Он подчеркнул, что рубль в торговых оборотах должен быть не менее значимым, чем денежная единица КНР, поскольку обеспечен реальными рыночными активами.

«Рубль остается недооцененной валютой. Даже на фоне обострения геоэкономической напряженности доллар дороже 75 рублей выглядит очень дорогим. Не будем забывать, что Россия — это металлургическая, продовольственная и энергетическая держава. Ключевые биржевые активы в этих отраслях можно смело переводить на рубли во внешней торговле. Это поддержит рубль, население, и усилит экономическую репутацию страны», — считает эксперт.

По его словам, наилучшим будет сбалансированный подход в данном вопросе. В крупнейших странах Азии доля юаня в расчетах с Китаем находится в пределах 25-35%, что оптимально и для России, резюмировал Лобода.

18 апреля курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос до 81,54 рубля. Рост котировок американской валюты составил 14 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. При этом схожую динамику к российскому рублю демонстрировали и другие зарубежные денежные единицы. Курс евро вырос на 25,75 копейки и составил 89,41 рубля, а курс юаня — на 1,6 копейки до 11,83 рубля.