Аналитик Садык: экономика Саудовской Аравии может «треснуть» при серьезном падении цен на нефть

Если на глобальном сырьевом рынке произойдет еще одно серьезное падение цен на энергоресурсы, включая нефть, экономика Саудовской Аравии может «треснуть». По этой причине власти ближневосточной страны стремятся диверсифицировать долларовую оплату сырьевого экспорта с помощью перехода на расчеты в национальных валютах других государств, включая Индию, Китай и Россию, приводит слова финансового аналитика Хабибуллы Садыка газета «Аргументы и факты».

«Самое главное изменение — мы, саудовцы, 50 лет продавали свою нефть только за доллары США. Теперь есть принципиальное решение уйти от «зеленого» — продаем и за юани, и за индийские рупии, готовы и за рубли тоже. Требуется сохранить курс рияла надолго», — заявил Садык.

По его словам, столь крупная экономика с большим населением в 35 млн человек, как Саудовская Аравия, в настоящее время не может себе позволить тотально зависеть от американского доллара при оплате важной экспортной продукции. С учетом жесткой санкционной политики властей США постепенный уход от доллара во внешних взаиморасчетах с другими странами представляется наиболее оптимальным вариантом укрепления национальной экономики.

18 апреля экономист Фаттах Мустафа заявил, что российский рубль является одной из самых недооцененных в мире валют. Нынешний курс рубля к доллару — во многом спекулятивен, реальная стоимость американской валюты на данный момент находится в коридоре 25–35 руб.