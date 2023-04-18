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OFAC предупредило граждан США о возможных путях обхода потолка цен на нефть из России

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Максим Богодвид/РИА Новости

В Управлении контроля за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) выявили возможный обход Российской Федерацией установленного Западом потолка цен на нефть. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что речь идет о якобы использовании российской стороной портов в Тихом океане. В управлении подчеркивают, что нефть, которую через них экспортируют, может торговаться выше ранее установленного потолка.

В OFAC добавили, что данный процесс может осуществляться при поддержки американских лиц.

В ведомстве подчеркнули, что американцы «могут не знать, что они оказывают скрытые услуги с российской нефтью, закупаемой выше потолка цен», поскольку лица, не относящиеся к США, которые также вовлечены в указанные операции, могут предоставлять неполную или ложную документацию.

Ранее главный прокурор Европейского союза Лаура Кевеши сообщила, что прокуратуре ЕС необходимы правовые основания для преследования тех, кто, по ее мнению, помогает обходить санкций в отношении Российской Федерации. 

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