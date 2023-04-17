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Минэнерго Турции: страна сможет продавать до 40 млрд кубометров газа ежегодно через хаб

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Depositphotos

Турция может реализовать 40 млрд кубометров газа ежегодно для продажи через хаб. Об этом в эфире телеканала NTV заявил глава Минэнерго республики Фатих Донмез.

«Из порядка 100 млрд кубометров получаемого нами газа мы используем около 60 млрд. То есть остающиеся 40 млрд мы можем реализовать», — отметил Донмез.

По его словам, Турцию поддержали поставщики сжиженного природного газа (СПГ) — Россия, Иран и Азербайджан. При этом страна уже ведет переговоры по поводу продажи газа в европейские государства.

8 апреля Донмез сообщил, что республика совместно с Азербайджаном рассчитывает поставлять газ в страны Европы. Министр заявил, что Азербайджан инвестирует в Турцию большие средства. В частности, азербайджанская госнефтекомпания SOCAR также является одним из крупнейших инвесторов в турецкой республике.

До этого парламент Турции начал вносить поправки в законодательство, необходимые для начала работы международного центра газовой торговли, газового хаба.

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