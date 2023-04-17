Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минсельхоз Венгрии: в поставках кукурузы с Украины обнаружены токсины и ГМО

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь в интервью газете Magyar Nemzet заявил, что в поставках украинской кукурузы были выявлены токсины и ГМО.

По словам политика, украинские производители получают свою продукцию от хозяйств с низкими производственными затратами, в которых себестоимость продукции снижается из-за методов выращивания, запрещенных в Евросоюзе.

Поставки украинского зерна в Венгрию подвергаются тщательным проверкам. В нескольких случаях было выявлено заражение кукурузы микотоксинами, а также наличие в зерне ГМО.

«Кроме того, в двух случаях было обнаружено заражение сои», — добавил Надь.

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявлял, что Братислава приостановит импорт зерна и других отдельных продуктов с Украины вслед за Польшей и Венгрией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях