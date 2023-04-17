Минсельхоз Венгрии: в поставках кукурузы с Украины обнаружены токсины и ГМО

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь в интервью газете Magyar Nemzet заявил, что в поставках украинской кукурузы были выявлены токсины и ГМО.

По словам политика, украинские производители получают свою продукцию от хозяйств с низкими производственными затратами, в которых себестоимость продукции снижается из-за методов выращивания, запрещенных в Евросоюзе.

Поставки украинского зерна в Венгрию подвергаются тщательным проверкам. В нескольких случаях было выявлено заражение кукурузы микотоксинами, а также наличие в зерне ГМО.

«Кроме того, в двух случаях было обнаружено заражение сои», — добавил Надь.

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявлял, что Братислава приостановит импорт зерна и других отдельных продуктов с Украины вслед за Польшей и Венгрией.