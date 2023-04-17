Совфед решил не публиковать информацию по декларациям сенаторов

Совет Федерации решил не публиковать информацию по декларациям сенаторов, сообщает РИА Новости.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев заявил, что все сенаторы в установленный законом срок отчитались о полученных доходах, имуществе и расходах.
В январе в Госдуме сообщали, что с 2023 года декларации депутатов и сенаторов со сведениями о доходах и недвижимости перестанут публиковать.
В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин освободил чиновников от обнародования информации о доходах и расходах на время спецоперации.
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