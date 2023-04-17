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WP: большинство объявивших об уходе из России компаний Запада продолжают работать в стране

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Shutterstock

Большая часть иностранных компаний, которые заявили о приостановке или прекращении деятельности в России после начала специальной военной операции, остались и продолжают работу в стране, пишет американская газета The Washington Post.

В публикации говорится, что, по данным Киевской школы экономики, о планах уйти из России объявили 468 иностранных организаций, но только 211 компаний действительно покинули российский рынок.

Исследователи из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии пришли к выводу, что к ноябрю прошлого года реализовать свои планы смогли менее 9% западных компаний, у которых имелись дочерние предприятия в России.

Издание отмечает, что часть этих организаций хотели продать свои активы, но так и не сделали этого, так как не нашли покупателей или пытаются снизить стоимость ухода из России.

«Некоторые компании даже захватили большую долю рынка, поскольку их конкуренты ушли», — пишу авторы статьи.

Ранее сообщалось, что российское подразделение немецкой компании Henkel, которое объявило о своем уходе из России, начало русифицировать свои бренды.

На маркетплейсах кондиционер для белья Vernel теперь называется «Вернель», стиральный порошок Persil — «Персил».

Также сообщалось, что активы Henkel на внутреннем российском рынке могут приобрести акционеры производителя лекарств «Фармстандарт», инвестиционная компания Kismet Capital, а также основатели фонда «Эльбрус капитал».

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