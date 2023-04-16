Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Правительство РФ расширило порт Певек на Чукотке для строительства нового терминала

close
100%
abrist/Wikimedia/Яндекс.Карты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о расширении морского порта Певек в Чукотском автономном округе для строительства нового морского терминала.

«В границы морского порта Певек в Чукотском автономном округе войдут дополнительные участки территории и акватории у мыса Наглейнын, где планируется построить морской терминал для отгрузки продукции Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК)», — сообщается на сайте российского правительства.

Ввод терминала в эксплуатацию назначен на 2026 год, его пропускная способность составит 2 млн тонн грузов в год.

Расширение порта станет одним из шагов в рамках реализации инициативы по социально-экономическому развитию России «Круглогодичный Севморпуть». Целью инициативы является увеличение объема грузоперевозок по Северному морскому пути до 150 млн тонн к 2030 году.

Ранее сообщалось, что в российских морских портах остается дефицит заходов судов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях