Правительство РФ расширило порт Певек на Чукотке для строительства нового терминала

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о расширении морского порта Певек в Чукотском автономном округе для строительства нового морского терминала.

«В границы морского порта Певек в Чукотском автономном округе войдут дополнительные участки территории и акватории у мыса Наглейнын, где планируется построить морской терминал для отгрузки продукции Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК)», — сообщается на сайте российского правительства.

Ввод терминала в эксплуатацию назначен на 2026 год, его пропускная способность составит 2 млн тонн грузов в год.

Расширение порта станет одним из шагов в рамках реализации инициативы по социально-экономическому развитию России «Круглогодичный Севморпуть». Целью инициативы является увеличение объема грузоперевозок по Северному морскому пути до 150 млн тонн к 2030 году.

Ранее сообщалось, что в российских морских портах остается дефицит заходов судов.