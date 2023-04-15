Reuters: в ФРГ начали расследование против поставщиков энергоносителей о нарушениях ценообразования

Антимонопольный регулятор Германии начал расследование в отношении поставщиков энергоносителей в связи с возможными нарушениями процедуры ценообразования на внутреннем рынке ФРГ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова главы Федерального ведомства по делам картелей Андреаса Мундта.

Поводом для начала соответствующего расследования стали жалобы потребителей на повышение стоимости различных видов топлива и возможное злоупотребление государственным ограничением цен на энергоносители, уточняется в статье.

«Мы уже начали внедрять запрет на злоупотребление. В частности, планирование конкретных следственных действий уже продвинулось далеко вперед. Найти паршивую овцу среди тысяч поставщиков с самыми разнообразными тарифами совсем не тривиально», — заявил Мундт.

По его словам, с конца 2022 года его ведомство получило четырехзначное число жалоб на цены на энергоносители. По данным местных потребительских порталов, тарифы на электроэнергию и газ у некоторых поставщиков по всей Германии в настоящее время превышают установленные правительством ограничения, несмотря на падение мировых цен на газ по сравнению с прошлым летом.

9 апреля вице-канцлер Германии Роберт Хабек обратился к жителям Германии и заявил, что установка новых систем отопления на мазуте или газе является «тупиком». Он также подчеркнул, что цены на природный газ и мазут будут постоянно расти с 2027 года в результате торговли квотами на выбросы в ЕС. По этой причине гражданам ФРГ следует как можно скорее переключаться на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).