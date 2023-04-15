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Министр энергетики Франции: страны G7 не смогли договориться о сроках отказа от угольной генерации

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Petr David Josek/AP

Страны «большой семерки» (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, к настоящему времени не смогли договориться о сроках отказа от угольной генерации. Слова министра энергетики Франции Аньес Панье-Рунашер приводит агентство Bloomberg.

«Страны «большой семерки» согласились ускорить поэтапный отказ от неослабевающего ископаемого топлива, но не смогли заключить соглашение о сроках отказа от угля», — заявила Панье-Рунашер в ходе выступления на пресс-конференции в японском городе Саппоро, где в эти дни проходит деловая встреча министров энергетики стран G7.

Она также добавила, что в обозримом будущем в странах альянса не должны больше открываться новые угольные электростанции. В противном случае планы G7 по ускорению энергетического перехода могут оказаться под угрозой срыва.

15 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на слова министра энергетики Франции Аньес Панье-Рунашер сообщило, что страны G7 согласились ускорить поэтапный отказ от ископаемого топлива. Соответствующее решение также поддержали главы Министерств энергетики Великобритании, Германии, Италии, Канады, Японии и США.

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