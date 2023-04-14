РИА Новости: цена на золото сохранится на уровне $2000 за тройскую унцию до осени

Цена на золото сохранится на уровне $2000 за тройскую унцию как минимум до осени, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Стабильности цены на золото способствует высокий уровень инфляции по всему миру.

«В частности, базовая инфляция, которая не торопится со снижением до целевых уровней, невзирая на усилия мировых центробанков, что снижает реальную ценность накоплений инвесторов», — считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

Его коллега из ФГ «Финам» Андрей Маслов считает, что цена на золото будет колебаться в пределах $1900 — $2100 за тройскую унцию вследствие того, что значительная часть проблем финансового сектора в США и ЕС уже решены.

Насколько изменится стоимость золота после осени, по мнению Джиоева, зависит от мер и результатов борьбы ФРС США и ЕЦБ с инфляцией.

Ранее стало известно, что россияне нарастили инвестиции в золото на 88% — до 420 млрд рублей.