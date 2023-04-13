«Энергоком»: Молдавия проведет тестовую закупку природного газа в Греции

Молдавская компания АО «Энергоком» проведет тестовую закупку природного газа в Греции. Цель — создать альтернативу поставкам топлива из России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

В нем отмечается, что «Энергоком» закупит у газового оператора Греции DEPA 24 МВт·ч (около 2,2 тыс. куб м) газа, чтобы протестировать работу логистической цепочки доставки газа через Грецию, Болгарию и Румынию.

В материале говорится, что молдавскую границу газ будет пересекать в точке Яссы — Унгены. Стоимость топлива из Греции составит 45 евро за 1 МВт·ч (477 евро за 1 тыс. куб. м) без учета транспортных расходов.

9 апреля АО «Энергоком» заключило рамочный контракт EFET с греческим газовым оператором DEPA в Афинах. 7 апреля председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Молдавия смогла сэкономить свыше $420 млн на поставках газа по итогам 2022 года благодаря контракту с российской компанией «Газпром».