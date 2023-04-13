Dolgov PRO: в Москве и области критически упал спрос на квартиры в новостройках

По итогам первого квартала текущего года в Москве и Московской области значительно сократился спрос жителей на покупку квартир в новостройках. В столице этот показатель упал на 31% (в старых границах города) и на 52% (в новых) соответственно, а в Подмосковье — просел на 47%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Dolgov PRO.

«В Москве критически упал спрос на новостройки. По итогам первого квартала текущего года в старых границах Москвы по сравнению с первым кварталом 2022-го было реализовано на треть меньше лотов (31%). По всему Московскому региону спад продаж составил 42%. Меньше всего квартир продали в Новой Москве (-52%), а в Московской области спрос просел на 47%», — говорится в материале.

При этом средняя стоимость проданного в новостройках квадратного метра жилья по итогам первого квартала текущего года осталась практически неизменной за год и составила 345 тыс. рублей. За 12 месяцев этот показатель сократился на 0,8%, заключается в заметке.

12 апреля аналитики компании «Метриум» представили статистические данные, согласно которым средний срок накопления денежных средств на покупку квартиры комфорт-класса в новостройке на столичном рынке недвижимости по итогам четвертого квартала 2022 года составил 6,5 лет. При этом в 2022 году коэффициент доступности московских новостроек достиг многолетнего минимума.