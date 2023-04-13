«Известия»: в правительстве РФ одобрили идею расширения возможностей списания долгов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Министерства экономического развития по расширению возможностей для внесудебного списания долгов. Речь идет об увеличении максимальной суммы внесудебного списания долгов до 1 млн рублей, а также о праве обращения за списанием для пенсионеров и женщин в декрете, сообщает газета «Известия», ссылаясь на пресс-службу кабмина.

Как заявили изданию в Минэкономразвития, законопроект могут внести в Государственную думу и принять его в течение весенней сессии. Согласно документу, предполагается увеличение максимальной суммы долгов, которые могут списать, с 500 тыс. до 1 млн руб. Кроме того, пенсионеры и женщины в декрете получат право обратиться за списанием. В действующей версии закона они не могут этого сделать, поскольку у них есть постоянный доход в виде пенсий и социальных выплат.

«Известия» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту пишут, что он «направлен на расширение доступности внесудебной процедуры банкротства граждан».

Ранее РИА Новости со ссылкой на результаты исследования аналитиков Центробанка (ЦБ) сообщило, что в 2022 году долги были менее чем у четверти российских домохозяйств.