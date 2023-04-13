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«Известия»: в правительстве РФ одобрили идею расширения возможностей списания долгов

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Министерства экономического развития по расширению возможностей для внесудебного списания долгов. Речь идет об увеличении максимальной суммы внесудебного списания долгов до 1 млн рублей, а также о праве обращения за списанием для пенсионеров и женщин в декрете, сообщает газета «Известия», ссылаясь на пресс-службу кабмина.

Как заявили изданию в Минэкономразвития, законопроект могут внести в Государственную думу и принять его в течение весенней сессии. Согласно документу, предполагается увеличение максимальной суммы долгов, которые могут списать, с 500 тыс. до 1 млн руб. Кроме того, пенсионеры и женщины в декрете получат право обратиться за списанием. В действующей версии закона они не могут этого сделать, поскольку у них есть постоянный доход в виде пенсий и социальных выплат.

«Известия» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту пишут, что он «направлен на расширение доступности внесудебной процедуры банкротства граждан».

Ранее РИА Новости со ссылкой на результаты исследования аналитиков Центробанка (ЦБ) сообщило, что в 2022 году долги были менее чем у четверти российских домохозяйств.

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