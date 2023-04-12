Росстат: куриные яйца в России подешевели на 0,18% впервые с конца января 2023 года

Куриные яйца в России подешевели впервые с конца января 2023 года. На неделе с 4 по 10 апреля цена на них опустилась на 0,18%, сообщил «Прайм» со ссылкой на данные Росстата.

До этого момента цены на яйца снижались на неделе с 24 по 30 января. Тогда они подешевели на 0,22%. В дальнейшем стоимость яиц все время увеличивалась.

За рассматриваемый период подешевела и гречка. Цены на нее упали на 0,6%.

В то же время на неделе с 4 по 10 апреля подорожали чай, сахар и мука, белый и черный хлеб, рис и подсолнечное масло, говорится в материале.

10 апреля доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова предупредила, что импортные товары с коротким сроком хранения могут подорожать в России на фоне курсовых колебаний. Экономист уточнила, что в стоимость таких товаров заложены затраты на транспортировку, перевалку, страхование, хранение на складах и уплату пошлин. По словам эксперта, подорожание этой категории товаров может произойти уже в апреле, за исключением запасов, которые уже лежат на складах в России.