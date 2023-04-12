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РБК: новостройки в России за три года льготной ипотеки подорожали почти вдвое

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Михаил Куравлев/РИА «Новости»

Программа льготной ипотеки, которая была запущена в России в пандемийный 2020 год, стала драйвером роста цен на новостройки в стране. За три года действия программы цена квадратного метра жилья на первичном рынке увеличилась на 82% и составила 141,2 тыс. руб. Об этом написало РБК со ссылкой на данные ЦИАН.

«Если в апреле 2020 года 1 кв. м строящегося жилья стоил 77,5 тыс. руб., то сейчас — 141,2 тыс. руб. Рост цен за три года действия льготной ипотеки был неравномерным. С апреля 2020 по апрель 2021 года прирост составил 32%, с апреля 2021 по апрель 2022 года — 32,8%, с апреля 2022 по апрель 2023 года — всего 3,9%», — следует из материала.

По данным ЦИАН, больше всего цена «квадрата» увеличилась в Краснодаре, Самаре и Омске.

Эксперты «Домклик» также отметили, что льготная ипотека спровоцировала рост цен на квадратный метр в новостройках.

Программа льготной ипотеки была анонсирована в России 16 апреля 2020 года. Ее запустили в пандемию как антикризисную меру поддержки строительной отрасли. Еще одной целью программы было сделать кредиты более доступными для россиян. С этого момента программа несколько раз продлевалась с изменением условий по ней. Сейчас ставка по льготной ипотеке составляет 8% годовых, программа действует до 2024 года. Максимальный размер кредита по льготной ипотеке для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленобласти — 12 млн руб., а для всех остальных регионов — 6 млн руб. Максимальный срок кредитования — 30 лет.

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