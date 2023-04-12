МВФ спрогнозировал сокращение госдолга России к 2028 году

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что уровень государственного долга Российской Федерации в 2023 году увеличится до 24,9% ВВП, но к 2028 году сократится до 21,5% ВВП. Об этом говорится в докладе МВФ.

По данным фонда, государственный долг России повысится до 25,3% ВВП в 2024 году, сохранится и в 2025 году, а после этого перейдет к снижению на уровни до 24,3% и 23,2% ВВП в 2026 и 2027 годах соответственно.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году до 0,7% и ухудшил ожидания роста в 2024 году — до 1,3%. Согласно приведенным в документе значениям, прогноз роста ВВП РФ был пересмотрен на 0,4 процентного пункта, а также снижен на 0,8 процентного пункта в 2024 году по сравнению с оценкой на январь. Также сообщалось, что Всемирный банк улучшил прогноз динамики ВВП России на 2023 год с -3,3% до -0,2%.