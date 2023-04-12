Минторг США продлил отзыв экспортных привилегий у «Уральских авиалиний»

Министерство торговли США продлило отзыв экспортных привилегий у российской авиакомпании «Уральские авиалинии» еще на 180 дней. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Федерального реестра, передает ТАСС.

Постановление подписано помощником министра торговли США Мэтью Аксельродом.

«Приказ вступает в силу немедленно и будет действовать в течение 180 дней», — указано в документе.

Несколькими днями ранее министерство также продлило экспортные ограничения в отношении Utair и Azur Air.

Американский Минторг временно отозвал экспортные привилегии у «Уральских авиалиний», а также у компаний S7 Airlines, Nordwind Airlines, Azur Air, «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и Utair осенью прошлого года. Американская сторона обосновала это решение выявленными у авиаперевозчиков нарушениями экспортных ограничений, введенных в отношении России.