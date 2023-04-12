Argus: биржевые цены на ведущую российскую марку Urals приблизились к «потолку» в $60 за баррель

Биржевые цены на ведущую российскую марку нефти Urals приблизились к «потолку» в $60 за баррель, установленному странами G7, Евросоюзом и Австралией. В настоящее время сорт, поставляемый из балтийского порта Приморск и из Новороссийска на Черном море, стоит около $55 за баррель, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Argus Media Ltd.

5 декабря 2022 года начал действовать механизм предельных цен на закупку нефти из России. Согласно его условиям, «потолок» стоимости сырья из РФ был установлен на уровне $60 за баррель. Зарубежные покупатели не должны покупать российскую нефть выше этой ценовой планки, в противном случае, им будет грозить риск попадания под вторичные санкции со стороны западных стран.

«Между пунктом отгрузки и доставкой грузов Urals существует разрыв примерно в 18 долларов за баррель. Российский сорт, поставляемый из балтийского порта Приморск и Новороссийск на Черном море, стоит около 55 долларов за баррель», — говорится в материале.

При этом большая часть объемов экспорта нефти Urals по-прежнему уходит в азиатские страны, включая Индию и Китай. В то же время средняя стоимость поставок сырья для Нью-Дели в настоящее время значительно превышает предельный уровень, установленный западными странами, и составляет более $73 за баррель с учетом транспортных расходов, заключается в статье.

3 апреля пресс-служба Министерства финансов (Минфина) России опубликовала информацию, согласно которой средняя цена экспортной нефти марки Urals в марте составила $47,85 за баррель. Данный показатель оказался в 1,86 раза ниже стоимости российского сырья в марте 2022 года ($89,05).