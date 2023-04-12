Набиуллина назвала причины ослабления рубля

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Государственной Думе заявила, что ослабление курса рубля связано с сокращением экспорта и снижением цен на нефть. Об этом сообщает РИА Новости.

«С чем связано ослабление курса: это связано с тем, что у нас экспорт снижался все-таки в стоимостном выражении, и падение цен на нефть было», — заявила она.

Она отметила, импорт в Россию достаточно быстро восстановился и разница между экспортом и импортом стала уменьшаться.

«В прошлом году она была рекордно высокая, сейчас гораздо ниже. И конечно, это влияет на курс», — отметила глава Центробанка.

Ранее Набиуллина заявила, что в настоящее время на финансовом рынке России не сложились условия для полноценного отказа от валютного контроля со стороны регулирующих органов. Данный метод профилактики внутреннего рынка должен защищать РФ от излишнего давления, которое возникло после введения международных санкций.

Зампред Центробанка Алексей Заботкин заявлял, что ослабление рубля связано с падением экспортной выручки в начале года.