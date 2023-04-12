Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитик Васильев: курс доллара может вернуться к 80 рублям уже к маю из-за кризиса на Западе

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Курс американского доллара может вернуться к 80 рублям уже к началу мая текущего года. Одной из ключевых причин может стать продолжающийся финансовый кризис в западных странах, приводит слова финансового аналитика Михаила Васильева агентство «Прайм».

По состоянию на 12 апреля, курс американского доллара к российскому рублю составляет 82,18 расчетных единиц. При этом накануне, согласно официальной оценке аналитиков Центробанка, этот показатель находился на уровне 81,74 рубля.

«В базовом сценарии к 1 мая мы ждем возврата пары доллар рубль в диапазон 75–80. В качестве рискового сценария биржевые цены на нефть североморской марки Brent могут опуститься ниже $80 за баррель. Это может случиться в результате обострения финансового кризиса на Западе и дальнейшего замедления мировой экономики, ухудшения геополитической ситуации, расширения бюджетного дефицита. В этом случае возможно закрепление доллара к 1 мая в диапазоне 80–85 рублей за доллар», — заключил Васильев.

11 апреля аналитики Центробанка представили обзор российского финансового сектора, согласно которому, потребность в долларах и евро в РФ будет сохраняться. Полностью отказаться от использования долларов США и евро в России не получится без перевода импортных контрактов на расчеты в рублях или других национальных валютах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях