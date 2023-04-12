Аналитик Васильев: курс доллара может вернуться к 80 рублям уже к маю из-за кризиса на Западе

Курс американского доллара может вернуться к 80 рублям уже к началу мая текущего года. Одной из ключевых причин может стать продолжающийся финансовый кризис в западных странах, приводит слова финансового аналитика Михаила Васильева агентство «Прайм».

По состоянию на 12 апреля, курс американского доллара к российскому рублю составляет 82,18 расчетных единиц. При этом накануне, согласно официальной оценке аналитиков Центробанка, этот показатель находился на уровне 81,74 рубля.

«В базовом сценарии к 1 мая мы ждем возврата пары доллар рубль в диапазон 75–80. В качестве рискового сценария биржевые цены на нефть североморской марки Brent могут опуститься ниже $80 за баррель. Это может случиться в результате обострения финансового кризиса на Западе и дальнейшего замедления мировой экономики, ухудшения геополитической ситуации, расширения бюджетного дефицита. В этом случае возможно закрепление доллара к 1 мая в диапазоне 80–85 рублей за доллар», — заключил Васильев.

11 апреля аналитики Центробанка представили обзор российского финансового сектора, согласно которому, потребность в долларах и евро в РФ будет сохраняться. Полностью отказаться от использования долларов США и евро в России не получится без перевода импортных контрактов на расчеты в рублях или других национальных валютах.