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Путин заявил о «нехватке рабочих рук» по многим направлениям в РФ

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Pixabay

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящий момент безработица в стране на исторически минимальном уровне и по многим направлениям даже «не хватает рабочих рук». Об этом сообщает ТАСС.

Во вторник, 11 апреля, глава государства принял участие в совещании по экономическим вопросам.

«Один из ключевых вопросов сегодня — это преодоление дефицита кадров. Мы постоянно в последнее время об этом говорим. На фоне всех сложностей прошлого года отечественные предприятия избежали массовых сокращений сотрудников, сохранили коллективы», — уточнил Путин.

По словам президента РФ, с учетом исторически минимальной безработицы по многим направлениям «не хватает рабочих рук».

Другие подробности по ситуации с занятостью населения в стране не приведены.

В конце марта Росстат уточнял, что безработица в России обновила исторический минимум и составила 3,5%. Общая численность безработных сейчас составляет 2,635 миллиона человек.

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