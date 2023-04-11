МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2023 году до 2,8%

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по росту мировой экономики в 2023 году до 2,8%. Информация об этом содержится в новом докладе организации.

На 2024 год специалисты фонда ухудшили прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) до 0,3%. Оба значения понизили на 0,1 процентного пункта по сравнению с данными прогноза организации в январе.

За 2022 год МВФ оценил рост мирового ВВП в 3,4%.

Ранее 11 апреля МВФ улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году до 0,7% и ухудшил ожидания роста в 2024 году до 1,3%.

На прошлой неделе глава этой международной организации Кристалина Георгиева заявила, что по итогам нынешнего года объем ВВП мировой экономики увеличится менее чем на 3%. На замедление повлияют несколько ключевых факторов, включая негативные последствия от продолжающегося конфликта на Украине.

В тот же период Георгиева выразила мнение, согласно которому более половины от суммарного размера прироста мировой экономики по итогам 2023 года придется на две страны — Китай и Индию.