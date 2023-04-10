Глава «Трансконтейнера» заявил о проблемах с перегрузочной техникой из-за санкций

В настоящее время российская компания «Трансконтейнер» испытывает трудности с поставками запчастей и комплектующих для западной перегрузочной техники. Это обусловлено действием международных санкций, из-за чего фирме приходится искать альтернативных поставщиков в Китае, приводит слова главы крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора РФ Виталия Евдокименко РБК.

«Трансконтейнер» столкнулся с проблемами при поставках запасных частей и комплектующих для перегрузочной техники. Это касается кранов и ричстакеров (погрузчиков для работы с контейнерами). Сейчас компания реализует программу замещения оборудования и комплектующих китайскими аналогами. Но и на них резко вырос спрос. Надо заменить четыре ричстакера и кое-что еще», — заявил Евдокименко.

При этом компания не столкнулась с подобными трудностями при поставках запчастей и комплектующих для действующего парка вагонов. По итогам прошлого года оператору, напротив, удалось снизить долю нерабочего парка, заключил топ-менеджер «Трансконтейнера».

6 сентября директор «Трансконтейнера» Виктор Марков заявил, что объем экспортных контейнерных перевозок на Дальнем Востоке в июле-августе прошлого года вырос на 50% по отношению к аналогичному периоду 2021-го. Этот показатель достиг к тому времени отметки 94 тыс. ДФЭ (двадцатифутовых эквивалентов).