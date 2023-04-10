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В ЦБ РФ объяснили ослабление рубля

Зампред ЦБ: ослабление рубля — результат «проседания» экспортной выручки в начале года

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Ohde/face to face/Global Look Press

Заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что рубль ослаб в результате продления «нижней точки» поступления экспортной выручки из-за ее проседания в начале 2022 года. Об этом Заботкин сообщил в ходе заседания рабочей группы в Государственной думе, передает ТАСС.

«Ослабление курса — результат того, что мы сейчас проходим нижнюю точку в поступлении экспортной выручки из-за ее проседания в начале года. Дальше динамика будет более гладкая», — сказал он.

Ранее сообщалось, что к началу мая 2023 года жители России ожидают значительного увеличения курсов ведущих мировых валют по отношению к российской. Например, по мнению граждан, к маю курс американского доллара укрепится до 83,6 руб., а евро — до 91,1 руб.

Курс доллара США на торгах Мосбиржи 7 апреля поднялся до 83,0437 руб. впервые с 6 апреля 2022 года.

Российские власти ожидают доллар по 77 рублей к концу 2023 года, написала газета «Ведомости» 5 апреля. Издание сообщало, что этот диапазон зафиксирован в последнем прогнозе социально-экономического развития Минэкономразвития.

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