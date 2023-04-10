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VSN Realty: самая дешевая квартира в Новой Москве стоит 5,5 млн рублей

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Самую «бюджетную» квартиру на территории Новой Москвы можно приобрести по цене 5,5 млн рублей — дешевле этой планки в настоящее время лотов на данном рынке недвижимости нет. Речь идет об объекте с отделкой в 15 км от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании VSN Realty.

Квартира стоимостью 5,5 млн рублей располагается в ТиНАО (объединение двух новых округов столицы — Троицкого и Новомосковского административных округов). В данной локации по-прежнему можно найти самые доступные объекты недвижимости на территории Москвы, уточняется в статье.

«Диапазон стоимости самых маленьких лотов в изучаемых проектах составил от 5,5 млн до 7 млн рублей. Самые привлекательные предложения квартир с чистовой отделкой представлены в двух проектах. Это студия площадью 19,9 кв. м за 5,5 млн рублей и лот площадью 22,5 кв. м за 6,28 млн рублей», — говорится в материале.

9 апреля газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» сообщила, что за последний год средняя площадь новостроек в массовом сегменте московского рынка недвижимости заметно сократилась. При этом наибольший спад был зафиксирован в категории студий (-8,3%, до 23,1 кв. м).

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