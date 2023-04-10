Мосбиржа запустит новую платформу по внебиржевой торговле акциями

Мосбиржа планирует запустить новую платформу внебиржевой торговли акциями, на которой сделки не будут заключаться напрямую между продавцом и покупателем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора департамента рынка акций площадки Бориса Блохина.

По словам Блохина, доступ к платформе получат все российские брокеры, но инструменты будут доступны только для квалифицированных инвесторов.

Все компании, которые получат доступ к платформе, будут публичными, то есть ПАО и АО. С первого торгового дня будут доступны акции ПАО «Нител», обыкновенные и привилегированные акции ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева», обыкновенные акции ПАО «Удмуртнефть», обыкновенные и привилегированные акции «Обьнефтегазгеологии», обыкновенные и привилегированные акции ПАО «Новошип», обыкновенные акции ПАО «Уфаоргсинтез» и обыкновенные акции ПАО «Фортум».

Блохин уточнил, что до конца года будет рассмотрена возможность допуска еще нескольких компаний.

7 апреля курс доллара на Мосбирже превысил 83 рубля впервые с 6 апреля 2022 года.