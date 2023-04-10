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«Известия»: Евросоюз может принять 11-ый пакет санкций уже в апреле

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Участник делегации Европарламента по связям с Россией, евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич рассказал газете «Известия», когда Евросоюз может ввести 11-ый пакет санкций.

Он отметил, что новые ограничения можно ожидать уже к концу апреля. Такой вывод парламентарий сделал, опираясь на прошлую динамику решений Евросоюза.

Вместе с тем депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек допустил, что ЕС введет меры уже на этой неделе

В свою очередь, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу указал, что новые ограничения коснутся еще большего числа российских предпринимателей.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что в 11-ом пакете антироссийских санкций планируется уделить пристальное внимание борьбе против обхода введенных ранее ограничительных мер.

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