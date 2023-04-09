Израиль стал мировым лидером по импорту русской водки

Израиль в 2022 году стал мировым лидером по импорту русской водки, нарастив поставки в четыре раза, до 24,7 млн долларов с 5,7 млн долларов в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на втором месте по импорту русской водки в мире находится Германия, которая сократила поставки с 43,4 млн долларов до 7,5 млн долларов. На третьем месте находится Армения, в которую ввезли русской водки на 6,9 млн долларов.

21 февраля ТАСС со ссылкой на данные исследования российского производителя «умных» онлайн-касс «Эвотор» сообщил, что в российской несетевой рознице водка и коньяк подорожали на 12% в январе 2023 года по сравнению с таким же месяцем 2022 года. В январе средняя цена на водку составила 817 руб. за литр, что на 12% больше, чем в прошлом году. Речь о подсчете уровня продаж в небольших магазинах у дома, а также специализированных алкогольных торговых точках среднего и низкого ценовых сегментов.