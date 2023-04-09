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Эксперт посоветовал отдыхающим на майские покупать валюту ближе к концу апреля

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Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Туристам для отдыха на майские праздники, если им требуется валюта, строит приобретать ее ближе к концу апреля, заявил старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, именно в конце апреля нефтяники будут продавать валюту для уплаты апрельских налогов и курс станет более выгодным, чем в настоящий момент.

«Покупки валюты под майские праздники сейчас принесут убыток, поскольку рубль еще укрепится к доллару. Покупать стоит ближе к окончанию месяца», — рекомендовал Коныгин.

Как добавил эксперт, может последовать рост продаж валюты экспортерами в целях улучшения налоговой конъюнктуры в нефтегазовой отрасли.

«Рубль укрепится, и можно подкупить валюту для отпуска», — уверен Коныгин.

Ранее стало известно, что рубль завершил торги 7 апреля небольшим повышением к доллару и евро. По состоянию на 19:00 по Москве курс доллара США составил 81,13 руб./$1. Это на 24,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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