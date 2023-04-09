«Известия»: россияне нарастили инвестиции в золото на 88% — до 420 млрд рублей

По итогам первого квартала текущего года объем инвестиций россиян в золото увеличился на 88%. Размер операций с фьючерсами на этот драгоценный металл на Московской бирже (Мосбирже) вырос до 420 млрд рублей в денежном выражении, сообщает газета «Известия».

«Среднемесячный объем операций с фьючерсами и опционами на золото на Мосбирже за первый квартал 2023 года увеличился на 88% по сравнению с таким же периодом прошлого и составил 420 млрд рублей», — говорится в материале.

За этот же период времени увеличился спрос россиян на вложения в биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ), основным активом которых является золото. Объем торгов такими инструментами к концу марта достиг планки 22,7 млрд рублей, уточняется в статье.

«В январе--марте среднемесячный объем торгов такими инструментами увеличился более чем в три раза по сравнению с прошлым годом, до 22,7 млрд рублей. По итогам февраля 326 тыс. частных инвесторов имели в своих портфелях подобные продукты», — заключается в заметке.

25 марта агентство ТАСС со ссылкой на сообщение министра природных ресурсов и экологии Магаданской области Олега Косолапова сообщило, что 20% жителей поселков на Колыме могут стать легальными старателями (индивидуальная добыча полезных ископаемых). Это станет возможным за счет принятия закона, разрешающего добычу золота частными лицами.