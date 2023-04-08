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Голикова: в России число зарегистрированных безработных с начала года упало на 23 тысячи

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Число зарегистрированных в России безработных сейчас составляет 541 тыс. человек, что на 23 тыс. меньше показателя начала 2023 года. Об этом в субботу сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ее слова ТАСС передали в секретариате Голиковой.

По словам Голиковой, число вакансий сейчас превышает 1,5 млн.

В секретариате предоставили и другую статистику по занятости в России. Как там уточнили, количество работников в простое в настоящее время достигает 32 тыс. человек, что на 51 тыс. меньше, чем в начале года. А число работающих неполное время находится на уровне 39 тыс., это на 37 тыс. меньше, чем на начало года.

29 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что безработица в России остается на рекордно низком уровне. Однако это не означает, что все проблемы на рынке труда решены, есть в целом вопросы к качеству рабочих мест, уточнил президент. Например, в некоторых регионах и населенных пунктах уровень безработицы остается выше среднего уровня по стране, уточнил Путин. Президент заявил о необходимости расширения нацпроекта по производительности труда и потребовал от чиновников более активных действий в этой сфере.

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