Минэнерго Турции: газ с собственных месторождений в Черном море будет дешевле импортного

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Турция сможет 35 лет удовлетворять потребности домохозяйств в газе за счет собственных месторождений в Черном море. Об этом министр рассказал в эфире CNN Türk.

По словам Донмеза, газ из турецких месторождений насчет поступать в дома уже 20 апреля.

«Разведанные запасы на данный момент составляют 710 млрд кубометров. Этого нам хватит на обеспечение домов в течение 35 лет. Если брать и предприятия, то этих объемов хватит на 15-20 лет», — заявил министр. При этом Донмез подчеркнул, что стоимость добычи газа будет ниже, чем у импортных поставщиков.

Ранее в Минэнерго Турции заявили, что поставки черноморского газа могут начаться до конца апреля.

8 апреля парламент Турции начал вносить поправки в законодательство, необходимые для начала работы международного центра газовой торговли. Проект реализуется Турцией в сотрудничестве с Россией.