РИА Новости: у каждого десятого россиянина есть карта зарубежного банка

У каждого десятого россиянина сейчас есть карта зарубежного банка, наиболее популярными странами оказались Турция и Казахстан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Anderida Financial Group.

«По нашим данным, на текущий момент доля россиян, имеющих на руках карту зарубежных банков, превысила 11%. Напомним, что годом ранее их было не более 3%», — информировали в организации.

При этом не исключается, что в 2023-м году доля соотечественников, решивших оформить карту в иностранных банках, возрастет до 15%. В результате у каждого шестого-седьмого в РФ будет открыт счет в иностранном банке. Речь об экономически активном населении.

Порядка трети россиян, открывших карту иностранной кредитной организации, выбрали банки Казахстана (36%), еще 16% — Турции.

Исследование организовали среди 1,9 тыс. совершеннолетних россиян, которые имеют постоянный доход и живут в городах с населением больше одного млн горожан.

Ранее стало известно, что злоумышленники стали похищать деньги россиян без данных карты.