Экономист Змиев призвал россиян не расстраиваться из-за ослабления рубля

Россиянам не стоит расстраиваться из-за того, что курс рубля начал слабеть. Об этом телеканалу «360» заявил политолог, экономист, бизнесмен Евгений Змиев.

«Наоборот, нужно радоваться. В ситуации международного разделения труда та страна, чья валюта дешевле, находится в выигрыше, особенно если она является экспортно ориентированной страной, как Россия», — отметил Змиев.

По его словам, Россия поставляет энергоносители, сельско-хозяйственную продукцию, удобрения и прочую продукцию. При этом производители получают выручку в валюте, переводят ее в рубли, и, соответственно, платят больше налогов.

Он добавил, что ситуация с возвращением курса доллара к 120 рублям была бы выгодна экономике. То есть ситуация с дефицитом бюджета резко бы исправилась в сторону профицита. Кроме того, произошел бы рост в экономике, где полученных денег хватило бы на все нужды, в том числе и на рост пенсий и социальные выплаты.

6 апреля российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что повышение цен на российские энергоносители спровоцирует укрепление рубля. По его оценке, это положительно отразится на укреплении рубля, так как цена российской национальной валюты зависит от торгового баланса.